"Politie onderbemand": gouverneur over vluchtelingen

Dat zegt hij donderdag in een reactie aan Belga. Volgens hem verplaatst het probleem zich deels van de Franse naar de Belgische kust. Daarom wil hij dringend structurele oplossingen en betere communicatie met Frankrijk.

"Onderbemand"

Voor de tweede keer in ruim een week tijd zijn in Oostduinkerke transmigranten aangetroffen die de oversteek wilden maken. "Frankrijk doet zware controles lang hun kustlijn waardoor het probleem zich deels verplaatst naar onze Westkust. Wij zijn hier onderbemand om het probleem deftig aan te pakken en er zijn structurele oplossingen nodig", zegt Decaluwé.

Volgens de gouverneur kon de lokale politie donderdag niet op hulp van de federale politie rekenen bij de actie in Oostduinkerke omdat de manschappen ingezet zijn bij de zoekactie naar Jürgen Conings. "En dan zijn er momenteel nog geen voetbalmatchen of evenementen. Dat toont toch een structureel probleem aan. Als er nu ergens anders iets gebeurt, is er geen hulp beschikbaar."

Verder hekelt de gouverneur de uitdunning van van het Centraal Interventiekorps West-Vlaanderen. "Onder minister De Crem konden we nog rekenen op een bezetting van 100 procent. Nu is dat gehalveerd, terwijl zij ons net steun kunnen bieden in dit soort dossiers", zegt Decaluwé.

Betere samenwerking met Frankrijk

Ook wil de gouverneur een betere samenwerking met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk om de problematiek rond transmigratie aan te pakken. "Beide landen zitten samen in het Joint Information Center in Coquelles bij Calais. Het is eigenlijk noodzakelijk dat België daar ook bijzit om alles te coördineren en op de hoogte te blijven. In België is eigenlijk een permanente controle nodig aan de kust, zoals in Frankrijk gebeurt", aldus Decaluwé.

Testen op corona

Decaluwé hekelt ook het gebrek aan een coronastrategie voor transmigranten. "De mensen die afgelopen nacht zijn aangetroffen zijn allen getest. Als daar nu een heleboel mensen positief zouden zijn, hebben wij geen idee wat daarmee moet gebeuren. Dat maakt de situatie onveilig. Er is daar een concrete aanpak voor nodig", vertelt Decaluwé. "Het is hoog tijd voor daden in plaats van woorden."

