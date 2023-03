De politie onderzoekt beelden waarop te zien is hoe enkele tieners een jongen bedreigen met een mes. Het incident gebeurde op klaarlichte dag in het centrum van Brugge.

Het filmpje werd opgenomen tussen oktober en januari, maar circuleert nu pas op sociale media. Op de beelden is te zien hoe enkele tieners een mes tegen de buik en het gezicht houden van een andere jongen. Ze roepen dat hij sorry moet zeggen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is en of het om een echt mes gaat. De politie zegt dat het onderzoek al ver gevorderd is.