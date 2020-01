Politie onderzoekt mogelijke poging tot ontvoering van 13-jarige jongen in Rekkem

De politie onderzoekt een mogelijke poging tot ontvoering van een 13-jarige jongen in de Schelpenstraat in Rekkem, bij Menen.

'Mijn zoon was vanmiddag omstreeks 14u te voet op weg naar het huis van z'n grootmoeder toen een donkergrijze Mercedes heel langzaam achter hem aan begon te rijden,' doet de vader het verhaal. 'De bestuurder van de wagen met Franse nummerplaat vroeg mijn zoon om in te stappen, maar die weigerde. De man bleef aandringen, z'n toon werd wat agressiever, maar net op dat moment was mijn zoon bij het huis van z'n grootmoeder aangekomen en reed de bestuurder weg. De jongen kon nog net een foto maken van de wagen.'

Tweede keer

De jongen van 13 was in paniek toen hij bij z'n grootmoeder aankwam. Vooral omdat het volgens zijn vader al de tweede keer is dat hij zoiets meemaakt. 'Vorig jaar werd mijn zoon hier in de straat door een 2-tal achterna gelopen, en ook toen is hij op tijd kunnen vluchten.' De vader heeft klacht ingediend bij de politie. Die bevestigt het verhaal en onderzoekt de zaak. De Schelpenstraat in Rekkem ligt vlakbij de Franse grens, in het gehucht Paradijs.