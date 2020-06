Politie ontdekt buit ter waarde van 25.000 euro

In de nacht van 28 mei controleerde de politie van de zone Mira een voertuig met Nederlandse nummerplaat langs de Kanaalweg in Zwevegem. In het voertuig zaten twee Polen. Ze hadden inbrekersmateriaal bij en naast het voertuig lag een slijpschijf die gestolen was op een werf in Kortrijk. De twee Polen werden gearresteerd en verhoord maar ontkenden alles. Beiden werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst en overgebracht naar de gevangenis.

Na hun aanhouding ging een onderzoek verder. Een spoor leidde naar een woning in Zwevegem en een tweede wagen met (dezelfde) Nederlandse nummerplaat. In het voertuig vond de politie de buit afkomstig van een werfdiefstal in Kortrijk, onder meer slijpschijven en boren maar ook motorfietsen.