Politie ontmaskert knuffeldieven

De daders gaven hun slachtoffer eerst een intense knuffel, om daarna op een heimelijke manier het uurwerk of andere juwelen van het slachtoffer te stelen. De recherche van de politiezone Damme/Knokke-Heist had onmiddellijk na de feiten een spoor naar de vermoedelijke daders. Door een vlotte samenwerking met de politiezone Antwerpen konden de verdachten ingerekend worden in Antwerpen. Drei verdachten, een vrouw en twee mannen zijn intussen aangehouden. De politie onderzoekt of ze voor nog meer feiten in aanmerking komen.