Afgelopen vrijdag werd in Harelbeke een verdachte tegengehouden in zijn voertuig. Daarin werd een grote hoeveelheid cannabis aangetroffen. Daarna volgden enkele huiszoekingen in Kuurne, Harelbeke, Zwevegem en Waregem. Tijdens deze huiszoekingen werden grote hoeveelheden cannabis, geld en wapens aangetroffen. Vier verdachten werden gearresteerd en zitten intussen in de cel. De speurders namen acht kilo cannabis in beslag, net als 20.000 euro cash geld, vuurwapens en messen en zes voertuigen.