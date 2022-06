Politie Oostende beleeft drukke zaterdag

De politie moest op de zomerse dag ook op zoek naar acht verloren gelopen kinderen. Allemaal kwamen ze uiteindelijk weer bij hun familie of groep terecht. Eén ervan, de 9-jarige Schadrac, was zo’n drie uur lang vermist. Na een grootschalige zoekactie werd hij teruggevonden in Westende, ongeveer tien kilometer vanwaar hij het laatst was gezien.

"Pittige dag"

“We mogen terugblikken op een pittige dag met tal van interventies die het beste van onze mensen eiste”, vertelt Timmy Van Assche van Politie Oostende. Om zomer- en vakantiedagen als deze meester te kunnen, is een goede voorbereiding op elk scenario essentieel. De goede coördinatie tussen alle hulpdiensten wordt bij deze ook onderstreept, getuige de hereniging van een verloren gelopen kindje van 9 jaar.”

Aan het station van Oostende verliep de uittocht van de binnenlandse strandgangers die de trein namen, relatief geruisloos.