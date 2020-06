Politie Oostende controleert horecazaken

Alle negentien West-Vlaamse politiezones doen dit weekend extra controles om te kijken of de horeca-uitbaters zich aan de maatregelen houden. Onze journalist trok in het spoor van een coronapatrouille in de uitgangsbuurt in Oostende.

De terrassen lopen aardig vol in de Langestraat in Oostende. De West-Vlaming vindt dus stilaan de weg terug naar de restaurants en cafés bij hem in de buurt. Om te controleren of alle horeca-uitbaters de maatregelen respecteren, voert onder meer Politiezone Oostende extra controles uit.

De horeca-uitbaters zetten maximaal in op hygiëne. De tafels staan minstens anderhalve meter uit elkaar en iets drinken aan de toog is voorlopig niet mogelijk. Bovendien moeten alle horecazaken om 1 u stipt de deuren te sluiten. "Dat is niet ideaal, maar het is beter dan helemaal niks", klinkt het bij de meeste restaurant- en café-uitbaters. De politie controleert niet alleen of de uitbaters alle voorzorgen genomen hebben, maar ook of de drukte de veiligheid van de klanten niet belemmert.