Politie Oostende geeft oude pc's nieuw leven

Regelmatig vernieuwt Politie Oostende haar computers. Dat is nodig zodat de hardware de snel veranderende softwaretoepassingen kan volgen. Bovendien zijn de computers boekhoudkundig afgeschreven, maar de toestellen werken wel nog perfect en zijn nagekeken door de IT-dienst.

Een duwtje in de rug

De ‘oude' computers krijgen daarom een tweede leven. De politie schenkt ze aan verschillende lokale scholen en organisaties: “We geven de computers liever een nieuwe maatschappelijke invulling dan ze zomaar af te voeren.” Een bewuste keuze, legt korpschef Philip Caestecker uit: “We merken jammer genoeg dat sommige kinderen slechte of zelfs geen toegang hebben tot de digitale wereld. Met die schenking willen we mee het verschil maken.”

Het gaat om 110 computers met bijhorend scherm, toetsenbord en muis. De schenking komt rechtstreeks terecht bij zes scholen en zorginstellingen. Het gaat om Go! Basisschool de Morootjes in Oostende, Vrije Basisschool Heilige Familie in Oudenburg, CDO Scholengroep aan Zee, vzw ’t Veldzicht in Brugge, het Zeelyceum en Basisschool Aan Zee in De Haan en Digital For Youth. Die laatste zet zich specifiek in om de digitale kloof in ons land te verkleinen voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar.