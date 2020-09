Elke 9 minuten in juli en augustus was er een interventie, maar grote calamiteiten als vechtpartijen bleven uit. De politie had vooral veel werk aan het handhaven van alle covidmaatregelen. Zomer 2020 in Oostende was er een van weinig of geen evenementen en een totaal ander beeld in de uitgaansbuurt. Het was een covidzomer met een compleet veranderd criminaliteitsbeeld. Bekijk de video hierboven.