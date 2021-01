Daar troffen de agenten 21 volwassenen en vijf kinderen aan. De politie was vooraf getipt dat er een samenscholing aan de gang was in een woning. Er stond onder meer een buffet opgesteld. Alle betrokkenen kregen een boete van 750 euro. Ook de parketmagistraat is op de hoogte gebracht van het lockdownfeestje. Het is niet de eerste keer dat de politie van Oostende moet tussenkomen voor illegale bijeenkomsten. Da gebeurde vorige week nog voor een huwelijksfeest.

