Politie Oostende noteert amper geluidsovertredingen

De Oostendse ordehandhavers controleren de hele zomer zowel klein- als grootschalige evenementen op geluidsmaatregelen. Bij drie van de dertien bezoeken maakte de politie een proces-verbaal op omdat de organisaties zich niet aan de randvoorwaarden hielden. Daar zaten eerder minder bekende initiatiefnemers bij, want grote namen als Rammstein en Ostend Beach Festival hielden zich aan de regels.

Hoge boetes

“Het is belangrijk dat organisatoren van zowel grote als kleine evenementen de regels goed opvolgen”, geeft korpschef Philip Caestecker aan. “Van zodra een evenement, of dat nu de tweedaagse Rammstein betreft of een rommelmarkt, voorziet in elektronisch versterkte muziek, dan zijn een aantal randvoorwaarden inzake geluid verplicht.”

Wie de randvoorwaarden schendt, riskeert een boete tot duizenden euro’s. Eerst is het voor organisaties verplicht om een decibelmeter te voorzien op het evenement. Als die meer dan 95 decibel aangeeft, dienen er ook oordopjes voorhanden te zijn. De laatste voorwaarde is om de maximale geluidswaarde van het feest of de markt te afficheren aan de toegangswegen.

“Help ze niet naar de tuut”, manen de ordediensten de afspraken op de drukbezette Oostendse festivalkalender aan. In augustus blijft de politie nagaan of de muziek nergens in de badstad te luid staat. Zo zullen de Paulusfeesten in de binnenstad, die momenteel aan de gang zijn, ook inspectie over de vloer krijgen.