Politie Oostende voert gerichte controles op werven

Politie Oostende voert momenteel gerichte controles uit naar de veiligheid van werven. Is de werf goed aangeduid, is ze veilig afgesloten, is er voldoende doorgang voor fietsers en voetgangers, ... .

In september werd er nog gesensibiliseerd, vanaf deze maand mogen overtreders boetes verwachten. “Met deze controles willen we de verkeersveiligheid verhogen, in de eerste plaats voor de zwakke weggebruiker”, zegt burgemeester Bart Tommelein. In de maand september organiseerde de Lokale Politie van Oostende preventieve controles op werven in Oostende. Van de 31 bezochte werven, waren er toen slechts 5 conform de wetgeving.

Inbreuken waren onder meer: onvoldoende doorgang voor de zwakke weggebruiker, te weinig verlichting en signalisatie aanwezig, niet correct aangeduid parkeerverbod en een niet goed afgesloten werfzone. Boetes werden nog niet uitgedeeld, september was een sensibiliseringsmaand. Begin oktober ontvingen alle aannemers een mail waarin de extra controles aangekondigd werden. Sensibilisering en preventie zijn nu afgelopen, vanaf deze maand volgen er boetes na een overtreding.

“Dit moet beter”

Het is belangrijk dat werken in onze stad correct aangeduid en omleidingen goed gesignaleerd worden”, aldus burgemeester Bart Tommelein. “Men vergeet ook vaak om alternatieve routes voor voetgangers en fietsers te voorzien. Dat moet echt beter, we zullen daar nauw op toezien.”