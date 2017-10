Politie overmeestert gewapende man in Brugge

De man was gewapend en daarom werd zowel het speciaal interventieteam COBRA van de lokale politie als het POSA-peloton van de federale politie ingeschakeld. Er vielen uiteindelijk geen gewonden.

Opgepakt

De agressieveling sloot zichzelf gisteravond op in de gebouwen van een mannenopvangcentrum in de Willemijnendreef in het centrum van Brugge. Volgens verschillende bronnen had hij messen en mogelijk zelfs een vuurwapen bij zich. Op het moment van de feiten bevonden er zich in het gebouw ook nog andere mensen. De politie zette het kleine straatje af en ontruimde enkele omliggende woningen. De agenten slaagden er in om de mensen die nog in het gebouw aanwezig waren buiten te krijgen. De speciale interventie-eenheden trokken uiteindelijk rond middernacht de smalle straat in. De man kon overmeesterd worden. Over zijn motief is momenteel nog niets duidelijk. Wellicht zal hij vandaag verhoord worden en wordt hij dan ook voor de onderzoeksrechter geleid.