Politie pakt bandensteker op

Sinds mei van dit jaar werden de banden van 22 personenauto’s lek gestoken in Bredene Duinen. Na een doorgedreven onderzoek van de interventiedienst van PZ Bredene/De Haan kwam een verdachte in beeld, die gisteren opgepakt werd voor verhoor.

De man legde volledige bekentenissen af en werd na zijn verhoor vrijgelaten. Het gaan om een 54-jarige Bredenaar, die anders niet gekend is bij politie en gerecht. Hij zal zich op latere datum moeten verantwoorden voor de rechtbank.

Het motief van de man is blijkbaar te vinden in een frustratie over de parkeertoestand in zijn buurt.