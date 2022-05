Politie pakt bende op voor internetfraude: 6 arrestaties

Phishing betekent dat ze op sluwe wijze vertrouwelijke gegevens zoals bankcodes konden bemachtigen om de slachtoffers financieel op te lichten.

Hoe gingen ze te werk?

Volgens het parket werden de slachtoffers opgebeld. Ze vertelden dat er zogezegd een technisch probleem was met internetbankieren en gingen kort daarna ook bij de slachtoffers thuis langs om het "probleem" op te lossen.

Uiteindelijk werden laptops, gsm's, tablets en zo meegenomen, met de bankkaarten en de geheime codes. Ze deden dat zogezegd omdat het probleem "te complex was om ter plaatse op te lossen". Resultaat: geld van de bankrekening van de slachtoffers werd doorgesluisd naar de rekeningen van de oplichters.

Huiszoekingen: 6 arrestaties

Op 11 mei 2022 heeft de federale gerechtelijke politie in opdracht van de onderzoeksrechter in Brugge zes huiszoekingen uitgevoerd in de regio Antwerpen.

Ook in het Nederlandse Tilburg was er een huiszoeking bij een hoofdverdachte. Tijdens de huiszoekingen is ICT-materiaal meegenomen voor verder onderzoek. De speurders vonden ook gsm's en losse sim-kaarten die nodig zijn voor de phishing.

"In België werden vijf personen van hun vrijheid beroofd", zegt de woordvoerder van het parket. "Eén van hen is minderjarig. De meerderjarigen konden na uitgebreid verhoor beschikken. De minderjarige werd aangemeld bij het jeugdparket van Antwerpen.

In Nederland werd één verdachte gearresteerd. Bij hem werden naast gsm’s en simkaarten dure horloges en merkkledij aangetroffen waaruit bleek dat hij op grote voet leeft. De onderzoeksrechter vraagt de overlevering aan ons land."

Het onderzoek loopt volop. De verdachten riskeren later voor de rechtbank te moeten verschijnen.

Wat kan je zelf doen?

Op de website www.safeonweb.be staan tips om veilig te surfen en om valse links te herkennen.

Het centrum voor cybersecurity raadt iedereen ook aan om de app SAFEONWEB te installeren. Met deze app blijf je op de hoogte van nieuwe cyberdreigingen, online oplichtingen en phishingaanvallen.

Banken of overheidsbedrijven vragen nooit om persoonlijke gegevens. Twijfel je? Neem dan contact op met de instelling in kwestie, zoek de contactgegevens op de officiële websites.

Zijn er wel gegevens doorgegeven en vermoed je het slachtoffer te zijn van phishing?

Verwittig Card Stop op het nieuwe nummer 078 170 170 en neem zo snel mogelijk contact op met je bank. Doe ook aangifte bij de lokale politie.

Verdachte e-mails kunnen doorgestuurd worden naar verdacht@safeonweb.be.