De politie was aanvankelijk opgeroepen voor een geval van intrafamiliale ruzie. Toen agenten bij de bewuste woning aankwamen, ging een man ervan door met zijn auto. Daarbij nam hij ook zijn 2-jarig kind mee. De politie schatte de situatie in als gevaarlijk en ging de bestuurder achterna. Hij reed door een wegblokkade en kon pas dankzij een file klemgereden worden op de pechstrook van de E40 ter hoogte van Zwijnaarde. De man is gearresteerd en zal verhoord worden.