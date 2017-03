Politie Roeselare wapent zich voor voetbalstrijd

De ploeg moet tegen Antwerp een 3-1 achterstand uit de heenmatch goedmaken om te promoveren naar de hoogste klasse. Het stadion zit vol, met daarbij ook 800 Antwerpsupporters. Maar er komen er wellicht veel meer naar Roeselare afgezakt. Ze hebben geen goede reputatie, de politie is dus massaal op post. Sterker nog, het gaat om de grootste politie-operatie ooit in Roeselare.

Commissaris Carl Vyncke: "Het is de grootste machtsontplooiing die we in Roeselare al hebben moeten doen. Wij hebben normaal gezien een perimeter rond het stadion die wettelijk is vastgelegd, maar bij besluit van de burgemeester is die uitgebreid naar heel Roeselare". De buurt rond het stadion wordt helemaal afgesloten, alleen bewoners mogen binnen.