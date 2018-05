Politie rolt handel in cocaïne op

Na maandenlang intensief speurwerk werd door de recherche van PZ Het Houtsche een handel in cocaïne in beeld gebracht.

Via twee verdeelpunten werd de cocaïne verhandeld onder afnemers uit de regio Brugge, Zedelgem en Oostkamp. De onderzoeksrechter in Brugge besliste daarop om begin deze week zeven huiszoekingen te laten uitvoeren in Zedelgem, Beernem, Brugge en Oostkamp.

Vijf arrestaties

Bij de huiszoekingen werden vijf verdachten gearresteerd door de politie. In vijf woningen werden verschillende zaken in beslag genomen. Bij de hoofdverdachte werd in totaal 700 gram cocaïne in beslag genomen, naast een kleine geldsom en twee vuurwapens.

Op twee andere plaatsen werden respectievelijk 50 gram en 27 gram cocaïne in beslag genomen, verpakt in verhandelbare hoeveelheden. In totaal werd ook 6000 euro cash geld en een recente personenwagen in beslag genomen.

De onderzoeksrechter in Brugge besliste om vier personen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.