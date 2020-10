Politie schiet banden stuk van vluchtend voertuig, bestuurder gevat

De politie had omstreeks 3u20 vannacht een rijdende auto opgemerkt op de markt van De Panne. Omdat op dit ogenblik de nachtklok van kracht is, ging een patrouille een kijkje nemen. Maar het voertuig stoof meteen weg. Dat was het begin van een dolle achtervolging van De Panne, door Koksijde, naar Oostduinkerke. Daarbij werden snelheden gehaald tot 150 kilometer per uur. De wagen negeerde rode lichten, ging meermaals aan het slippen en reed rakelings langs geparkeerde voertuigen. Dat bevestigt Ine Deburchgraeve van Politiezone Westkust.

Om verdere gevaarlijke situaties te vermijden, schoot de politie in Oostduinkerke-dorp op de banden van het voertuig, dat op die manier tot stilstand kwam. De bestuurder kon te voet ontkomen, 2 passagiers konden wel meteen gevat worden. Er werden ondermeer speurhonden en een drone ingezet om de voorvluchtige bestuurder op te sporen. Met resultaat, in de loop van de voormiddag is ook hij dan gevat. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het incident.