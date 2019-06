In Lauwe heeft een onbekende een 50-tal lege en halfvolle verfpotten en bidons brandbare vloeistoffen gedumpt op het einde van de Grote Molenstraat. Het was een verontwaardigde wandelaar die het sluikstort gisterenmorgen opmerkte.

Het is niet duidelijk of het zwerfvuil afkomstig is van een particulier of van een professionele schilder. Hoe dan ook kan dit soort afval altijd gratis afgezet worden in een containerpark.



De politie van de zone Grensleie tilt zwaar aan deze inbreuk en probeert de dader op te sporen. Die riskeert naast een boete en vervolging ook te moeten opdraaien voor de kosten van het opruimen van het afval en eventueel het saneren van de grond.