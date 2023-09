Politie toont beelden diefstal Brugge in hoop op spoor

De politie heeft beelden vrijgegeven van een diefstal in Brugge, in april vorig jaar. Ze weet nog altijd niet wie de verdachten zijn en doet daarom een oproep.

De diefstal gebeurde in het weekend van 9 en 10 april bij Shurgard in Brugge, langs de Sint-Pieterskaai. Een bewakingscamera filmt de toegangspoort. Het zijn die beelden die de politie nu vrijgeeft.

Op 9 april komen drie mannen het terrein op in de vooravond, kort na negen uur vertrekken ze weer. 's Ochtends rond zeven uur komen dan vier mannen binnen, waaronder de drie van de avond voordien. Zowat drie uur later verlaten ze het terrein met twee reiskoffers en een zaak.

Bij die diefstal braken ze alles samen 7 opslagboxen open. Ze stalen juwelen, koffers, kasbonnen, luidsprekers, muziekmateriaal, een fiets en een step en zilverwerk. Het onderzoek leidt voorlopig niet naar concrete namen. Door de beelden vrij te geven hoopt de politie alsnog een spoor te krijgen.

Beschrijving verdachten

De eerste verdachte is een man van rond de 30. Hij is mager en heeft kort zwart haar en draagt een bril. Hij doeg zwarte schoenen en een donkere jeansbroek.De tweede is een man van iets oudere leeftijd. Hij is normaal gebouwd en droeg een witte pet, donkere schoenen, een donkere broek en donkere jas. De derde is een man van vermoedelijk 40 tot 50 jaar, struis gebouwd en met een snor. Hij droeg een donkere pet met een groot wit teken op de voorzijde, een donkere jas, een donker shirt, donkere schoenen en jeansbroek. Ook de laatste verdachte moet tussen de 40 en 50 jaar oud zijn. Hij is struis gebouwd en heeft een donkere, volle snor. Hij droeg zwarte schoenen, een bleke jeansbroek, een grijze jas en een zwarte muts.

De politie vraagt dat wie informatie of tips heeft over de zaak, dat aan haar meldt via opsporingen@police.belgium.eu, of via telefoon op 0800 30 300.