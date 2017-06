Politie en gerecht zijn binnengevallen in een visrestaurant in Ingelmunster. Waarom precies is voorlopig niet duidelijk.

De inval gebeurde gisteren in de vooravond in het visrestaurant in het centrum van Ingelmunster. De agenten namen heel wat zaken in beslag. Ook een politiehond was ter plekke. Het parket in Kortrijk bevestigt de actie maar kan voorlopig weinig info geven in het belang van het onderzoek.