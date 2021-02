Politie vangt losgeslagen paard

De politie van Bredene/De Haan werd zondag iets voor 11:30u verwittigd dat iemand van haar paard was gevallen op het strand ter hoogte van de Hippodroom en stil bleef liggen. Daarna kwam er een melding van een losgeslagen paard.

Politie en ambulance spoedden zich ter plaatse naar de gevallen persoon. Kort nadien kwamen heel wat oproepen binnen van een losgeslagen paard op de Koninklijke Baan in de richting van Oostende. Op het strand bleek de amazone gewond te zijn, maar niet in levensgevaar te verkeren. Ze moest wel naar het ziekenhuis overgebracht worden. Om haar van het strand te evacueren diende men de jeep van de brandweer in te zetten.

Verkeershinder door paard

Het paard draafde ondertussen maar door en veroorzaakte verkeershinder op de Koninklijke Baan. De politie moest voor de veiligheid tijdelijk stukken Koninklijke Baan afsluiten voor het verkeer. Na verloop van tijd veranderde het dier van richting en liep het van Bredene naar De Haan. Uiteindelijk kon het door de politie gevat worden op de Ringlaan in Wenduine.

Ernstige verwondingen

Een politieman slaagde erin om vanuit een combi voorzichtig rijdend naast het paard de teugels te grijpen en het paard geleidelijk af te remmen tot het stil stond. Het dier had ernstige verwondingen aan de benen, wellicht door tijdens de vlucht ergens tegenaan te lopen. Er zijn alvast 2 beschadigde voertuigen bekend bij de politie. Het paard werd opgehaald en onmiddellijk overgebracht naar een dierenarts voor verzorging en onderzoek.