Vuurwerk afsteken in en buiten het stadion is een inbreuk op de voetbalwet. Bovendien geldt er nu ook een coronamaatregel die stelt dat vuurwerk verboden is. Dankzij de aanwezige camera’s langs de Leopold III-laan kon de politie de wagen en meteen ook de dader identificeren.

De voetbalcel van de lokale politie Brugge kreeg intussen van het Brugse parket te horen dat er geen strafrechtelijke vervolging komt, maar dat de dader wel een sanctie kan verwachten volgens de voetbalwet.