Hij werd in de Brugsesteenweg in Veurne gecontroleerd omdat zijn voertuig niet verzekerd bleek. Na een grondige controle werd een halve kilo cannabis aangetroffen in zijn wagen. De verdovende middelen waren verborgen op verschillende plaatsen. De Nederlandse bestuurder, een twintiger verklaarde dat hij al een tijdje dagelijks cannabis leverde in de regio. Zijn voertuig werd in beslag genomen en hij is aangehouden.