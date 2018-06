Politie vat twee dronken strandbarvandalen

Ze werden zaterdagavond laat verwittigd. Het alarm was afgegaan en ze stelden vast dat zes ramen van het gebouw beschadigd waren, vermoedelijk met behulp van een vlaggenmast. In de onmiddellijke buurt kon de politie twee verdachten oppakken, een 54-jarige man die in Bredene woont en een 26-jarige man uit Charleroi, beiden goed onder invloed van alcohol. De ramen in dubbel glas waren beschadigd, maar het duo was niet binnengeraakt. De mannen hebben de feiten bekend en zullen de schade moeten vergoeden. Ze zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.