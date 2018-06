Politie vat vier inbrekers door alerte burger

In Wevelgem heeft de politie van de zone Grensleie 4 vannacht inbrekers op heterdaad kunnen inrekenen, dankzij een alerte buurtbewoner.

Een bewoner van de Spoorwegstraat zag rond twee uur vannacht hoe vier mannen met een bestelwagen zich verdacht gedroegen. Ze waren aan het inbreken op een bouwwerf, waarop de bewoner de politie verwittigde. Meteen is met verschillende patrouilles op zoek gegaan naar de verdachte bestelwagen. Korte tijd later zijn de vier verdachten staande gehouden en kon de link met de diefstal van werfmateriaal gelegd worden.

Werfdiefstallen

De vier heren zijn meteen opgepakt en worden vandaag door de onderzoeksrechter verhoord. Speurders onderzoeken nu of ze in aanmerking komen voor nog meer werfdiestallen in de regio.