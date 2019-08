Politie verijdelt inbraak en achtervolgt daders 70 kilometer

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie van de zone Westkust een inbraak kunnen verijdelen.

Omstreeks 02u50 probeerde een man binnen te breken in een zaak in de Leopold II Laan in Oostduinkerke. Toen een patrouille ter plaatse kwam, zette de man het op een lopen. Hij vluchtte naar een wagen, waarin een vrouwelijke mededader zat. Het kwam tot een wilde achtervolging, die uiteindelijk 70 km zou duren.

De twee konden pas in Drongen bij de kraag gevat worden. Daar verloor de vrouw de controle over het stuur. De wagen vloog uit de bocht en belandde op zijn dak. De inzittenden raakten lichtgewond en werden onmiddellijk ingerekend. Ze worden vandaag voorgeleid.