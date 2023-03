Politie verwacht morgen verkeershinder door tractorenactie boeren

Morgen zullen een groot aantal land- en tuinbouwers vanuit heel Vlaanderen, meestal met tractoren, naar Brussel trekken om er te betogen tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse Regering. Ook in West-Vlaanderen wordt verkeershinder verwacht.

Dat kan van ’s morgens vroeg al verkeershinder veroorzaken op verschillende belangrijke verkeersassen in Vlaanderen. In alle Vlaamse provincies zijn er verzamelpunten voor de aangekondigde betoging.

Voor West-Vlaanderen zijn dat Gistel en Ieper. Van daaruit willen deelnemers met tractoren via secundaire wegen naar Brussel rijden en dat vanaf 6 uur ’s ochtends.

De terugkeer van de deelnemers is in de namiddag gepland, via dezelfde reiswegen, en kan opnieuw voor verkeershinder zorgen.

In detail: de routes vanuit West-Vlaanderen:

Route 9: Gistel – Torhout – Pittem- Tielt- Deinze – Nazareth – Oudenaarde

Gistel - 5.45 uur Ter hoogte van kruispunt Konijnenboslaan-Nieuwpoortsesteenweg.

Torhout - 6.30 uur Ter hoogte van nieuw industrieterrein (Roeselaarseweg).

Pittem - 7 uur Thv aardappelen Velghe.

Tielt - 7.30 uur Thv sportvelden.

Route 10: Ieper – Roeselare – Izegem – Deerlijk - Oudenaarde

Startpunt Ieper - 6.15 uur Brugseweg thv Wieltje.

Roeselare - 7 uur Rijksweg-N36 thv Wit-Gele Kruis.

Izegem - 7.30 uur Thv De Lille.

Anzegem - 8.15 uur Thv Molecule.

