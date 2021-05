Politie verwacht vanavond geen grote problemen als Club kampioen wordt, maar zondag wel

Met nog twee matchen voor de boeg, en met wat geluk verovert blauw-zwart al de titel zonder straks in actie te komen tegen aartsrivaal Anderlecht. Want als Genk eerder op de avond niet wint van Antwerp, is het prijs. Wint Genk wel, dan heeft Brugge genoeg met een punt tegen Anderlecht. De spelers komen na de wedstrijd niet naar Brugge terug, waardoor uitbundig feestgedruis (allicht) uitblijft.

Meer problemen worden zondag verwacht, want dan plant Club Brugge na de laatste wedstrijd een spelershulde in de buurt van Jan Breydel, coronatijden of niet. Meer details ontbreken nog, maar de stad vindt dit geen goed idee. De politie verwacht die dag sowieso een grote toeloop van supporters in de buurt van de Platse op Sint-Andries.

