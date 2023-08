Politie verwijdert 60 bezoekers Kamping Kitsch Club voor drugsbezit

De politiezone VLAS heeft zaterdag op het festival Kamping Kitsch Club in Kortrijk 60 bezoekers van het terrein gestuurd omdat ze drugs op zak hadden. Het controleerde in totaal meer dan 3000 bezoekers op drugs.

Van de 3000 gecontroleerde feestvierders testte een kleine minderheid, 57 personen positief op drugs. Zij hielden er een onmiddellijke minnelijke schikking aan over die ze ter plaatse konden betalen. Nog 150 anderen legden een vals positieve drugstest af. Dat wil zeggen dat ze recent daarvoor drugs hadden ingenomen of bij hadden. De politie stootte op allerlei soorten drugs, meestal pillen of poeder, maar ook cannabis. Volgens het korps probeerden de gebruikers "vaak heel inventief" de verboden middelen te verstoppen. De politie spreekt van een bezoekersaantal dat hoger ligt dan 22.000.

Nul meldingen handtastelijkheden

Verder hield de politie vijf individuen bestuurlijk aan voor het verstoren van de openbare orde, al dan niet samen met openbaar dronkenschap. Zij verblijven maximum twaalf uur in de cel. Eén andere overtreder werd gerechtelijk aangehouden. Het speciale meldpunt van het festival moest geen meldingen van handtastelijkheden behandelen. Daarnaast liepen twee bezoekers tegen een proces-verbaal voor slagen en verwondingen aan. Tien personen werden door de medische post doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verdere behandeling of onderzoek.

Geen grote incidenten

"Zowel bij de instroom, doorheen de dag, als bij de uittocht om middernacht verliep deze grootschalige ordedienst voor meer dan 22.000 bezoekers vlot en zonder grote incidenten", verklaart de politiezone VLAS. "Er was opnieuw een goede samenwerking tussen alle partners die deelnamen aan de voorbereiding en uitvoering van deze veiligheidsaanpak."