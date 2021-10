Politie vindt zwemvesten en rubberboten in bestelwagen: 2 mannen opgepakt op verdenking mensensmokkel

Een eerste keer vonden ze zwemvesten, buitenboordmotoren en rubberboten in de laadruimte bij een Fransman. Een dag later kwam al een tweede arrestatie.

Een man van Iraakse origine had meer dan honderd reddingsvesten in zijn bestelwagen. De man van 25 is ondertussen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Ook de chauffeur van de dag ervoor, een Fransman van 38, zit in de cel. Vorige week nog heeft de bemanning van de reddingshelikopter uit Koksijde vluchtelingen gered op zee, voor de Franse kust.

