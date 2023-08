Politie voorbereid op duizenden frigoboxtoeristen, 'maar het kan gevolgen hebben voor organisator'

Die kwam er als reactie op een filmpje waarin twee vrouwen uit Knokke-Heist kritiek geven op bepaalde toeristen, die in korte broek rondlopen of een frigobox meehebben.

Een man uit Temse maakte een evenement aan op Facebook, waarin hij oproept om nu zaterdag in korte broek en met een frigobox naar Knokke-Heist af te zakken. En daar komt massaal reactie op, meer dan 40.000 mensen tonen interesse. Of ze ook allemaal komen, is nog maar de vraag. Maar de politie is voorbereid. Steve Desmet, Politiezone Damme/Knokke-Heist: "We vertrekken altijd een beetje van een worst-case scenario. Ik denk dat dat goed is om te kunnen bekijken welke problemen we kunnen verwachten. We hebben onze capaciteit al voorzien voor komende zaterdag. We hebben ook wat nodige versterking gevraagd."

Ook misschien mensen met andere bedoelingen

De politie is dus voorbereid, maar mocht het toch foutlopen, heeft dat gevolgen voor de organisator. "Iedereen die een evenement wil organiseren doet een aanvraag om een stukje van het openbare domein te gebruiken, in deze is dit niet gebeurd. Er is geen aanvraag, geen evenement dat goedgekeurd is. Maar weet wel, als je een oproep doet – weliswaar onschuldig – dat je wel voor een stuk verantwoordelijk kan gesteld worden voor als het fout loopt. Het lijkt allemaal wel ludiek, maar in de slipstream van een dergelijke actie kan je ook heel wat andere mensen aantrekken met andere bedoelingen."

