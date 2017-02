Politie vraagt naar tips in moordzaak Geluwe

Meer over dit onderwerp vanavond in het nieuws van WTV

De federale gerechtelijke politie is koortsachtig op zoek naar de identiteit van de vrouw die eind vorig jaar verkoold is teruggevonden langs een veldwegel in Geluwe.

De speurders doen een oproep naar al wie hen kan helpen. Ze zijn ervan overtuigd dat de dader van de streek is. Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer een jonge, Aziatische vrouw is, opvallend klein van gestalte.

De vrouw is op 30 december gevonden, in een doodlopende veldwegel in Geluwe, langs de snelweg A19. Jagers vonden haar verkoolde lichaam in de greppel. Het gaat dus om een jonge, Aziatische vrouw, zeer klein van gestalte, tussen de 1 meter 45 en 50. Er is niemand die aan deze beschrijving voldoet, die als vermist is opgegeven.

Het slachtoffer droeg een zilveren halsketting en een Japans uurwerk waarvan er maar tweehonderd stuks zijn gemaakt. De wijzers staan stil op twintig voor vijf. Haar teennagels waren speciaal gelakt. De speurders hopen dat door dit alles bij iemand een belletje gaat rinkelen.

Wie nu al een tip heeft over deze mysterieuze moordzaak kan bellen naar het gratis nummer 0800/30 300 van de politie of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.