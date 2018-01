Politie waarschuwt voor afpersing via Facebook

De methode is steeds hetzelfde, een onbekende persoon stuurt via het vals profiel van "Emiline Verfailie" een vriendschapsverzoek, daarna wordt het slachtoffer via chat gecontacteerd met de vraag over te gaan naar videochat.

Eénmaal de videochat gestart, kleedt de jongedame zich uit en stelt zij voor om tot webcamseks over te gaan. "Hierbij wordt alles gefilmd en wordt het slachtoffer achteraf gechanteerd. De vrouw dreigt met het publiceren van het filmpje op Youtube en op Facebook", aldus PZ Kouter. Om dit niet te laten gebeuren moet het slachtoffer betalen in de vorm van bitcoins.