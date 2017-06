Politie waarschuwt voor hotelrat

De 19-jarige S.T. reserveert telkens een kamer om te overnachten, maar laat na daarvoor te betalen. In Nederland sloeg hij al ettelijke malen toe. Bij een zaakvoerster van een hotel in De Panne reserveerde de Nederlander een kamer, maar die moest vooraf betaald worden. Dat gebeurde niet waardoor de vrouw de reservering annuleerde. Hij reserveerde zogezegd in naam van "Voetbal Scheids huur". De politie vraagt zaakvoerders en medewerkers van dergelijke horecazaken om alert te zijn en de politie Westkust te verwittigen indien ze met hem te maken krijgen.