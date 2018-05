Politie waarschuwt voor malafide leurders

Het gaat om een koppel van om en bij de zestig jaar. Ze zijn zeer mondig en overtuigend en verkopen poetsproducten voor poorten, melktanken, inox, enz.... Maar ze presenteren een rekening van 2000 à 2500 euro.

Beschrijving

De man heeft grijs haar en draagt een bril. De vrouw is blond en begint spontaan de poort of iets in de buurt te poetsen. Ze verplaatsen zich met een grijze Mercedes coupé met speciale velgen. Vermoedelijk zijn ze van Oudenaarde afkomstig. De politie geeft de raad hier beter niet op in te gaan.