In de mail zegt een onbekende dat hij of zij toegang heeft tot jouw computer en in het bezit is van seksueel getinte foto's of videobeelden van je. Hij of zij dreigt ermee die te verspreiden indien je niet ingaat op de vraag tot betaling. De politie raadt aan om niet op dergelijke mails te antwoorden, ze te verwijderen en de afzender te blokkeren.

Meer info over sextortion en sextortion scam vind je hier