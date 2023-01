Politie waarschuwt voor spookverhuur aan zee

Het is geen nieuw fenomeen, maar er zijn wel weer meer meldingen nu. Op één adres in Blankenberge zelfs meer dan 10. Ook in Koksijde zijn er al een aantal slachtoffers. De politie raadt aan om altijd aangifte te doen.

Best aangifte doen

Het is uitkijken voor wie via het internet een appartement boekt aan zee. Getuigen willen niet voor de camera, maar de reacties op Facebook zeggen genoeg na een geval van spookverhuur in Blankenberge

"We waren bij de politie, maar het kon ons niet helpen. En het geld is verdwenen. De account is verwijderd. Het heeft ons ook onmiddellijk geblokkeerd ... alles zoals bij ons", lezen we op Facebook.

Jan Maertens van Politiezone Blankenberge-Zuienkerke: "Het is inderdaad een adres waar het al meermaals is voorgevallen. Wij raden de mensen altijd aan om aangifte te doen. Anders kunnen we niet verder. Hier hebben we wel meerdere gevallen. Het is zeer moeilijk om een overzicht te krijgen. Als mensen naar een andere politiezone stappen, hebben we daar niet altijd zicht op."

"Huur enkel bij officiële instanties of platformen"

De politie in Blankenberge noemt het spookverhuur aan de kust zeker niet nieuw.

"Het fenomeen op zich kennen wij al een aantal jaren, maar helaas stellen wij vast dat het met pieken en dalen voorkomt", zegt Jan Maertens van Politiezone Blankenberge-Zuienkerke.

Ze raden dan ook aan om alleen bij erkende instanties en officiële platformen te huren. Ook in Koksijde zijn al een aantal gevallen van spookverhuur gemeld.