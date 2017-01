Politie waarschuwt voor valse bankbriefjes

Gisterenmiddag betaalde een man in een winkel in de Doorniksestraat in Kortrijk zijn aankopen met een biljet van 500 euro. Pas later kwam de winkeluitbater tot de vaststelling dat het biljet vals was. Meteen daarna verwittigde hij de politiezone Vlas en het preventieteam van de stad.

Beschrijving

Het gaat om een man van ongeveer 1.90 m, zwart kort krullend haar, getaande huid, donkere diepliggende ogen en een breed hoofd. Hij droeg bleke kledij.

Een half uur voor de feiten kwam de man al eens kijken in het uitstalraam, toen was hij samen met een man in donkere kledij. Iedereen die meer informatie heeft over deze feiten of de verdachte kan dit melden via het mailadres meldpunt@pzvlas.be of via de meldfunctie op de gratis app 'Digiloket PZ Vlas'.