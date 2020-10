Politie West-Vlaanderen schreef 129 processen-verbaal voor niet respecteren avondklok

De West-Vlaamse politiekorpsen hebben afgelopen weekend in totaal 129 processen-verbaal geschreven voor het niet respecteren van de avondklok. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé dinsdag.

De gouverneur had de West-Vlaamse politiekorpsen opgeroepen om in te zetten op strengere handhaving van de coronamaatregelen. Daardoor worden geen waarschuwingen meer gegeven bij overtredingen.

"De politie controleert in onze provincie opnieuw meer en strenger op overtredingen op de coronamaatregelen", zegt gouverneur Decaluwé. Zo schreven West-Vlaamse politiekorpsen 129 pv's uit voor het niet respecteren van de avondklok. Op het openbaar vervoer werden 200 pv's geschreven voor het niet dragen van een mondmasker. Op het openbaar domein waren dat er 30. De politie schreef ook een kleine 80 processen-verbaal voor samenscholingen.

Volgens de gouverneur is strenge handhaving absoluut noodzakelijk. "Het heeft geen zin om duizend regels in te voeren als er geen goede handhaving is. Daar moet echt op worden ingezet", aldus Decaluwé.