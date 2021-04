Politie Westkust flitst 210 snelheidovertreders

Gistermiddag was de flitscontrole actief in Oostduinkerke en Nieuwpoort. Op vijf uur tijd liepen 210 bestuurders tegen de lamp.

Zone 30

In de Duinparklaan negeerden 85 bestuurders de snelheidslimiet van 30 km per uur (omwille van de werken in Oostduinkerke-bad). De Duinparklaan kent steeds veel overtreders, vandaar wordt hier blijvend op ingezet.

Tijdens de vorige flitsactie (op 01/04) bedroeg dit aantal 71 en de actie daarvoor (op 25/03) 63.

In de Brugse Vaart (Nieuwpoort) respecteerden maar liefst 113 bestuurders de maximumsnelheid van 50 km per uur niet. In de Astridlaan tot slot reden 12 bestuurders sneller dan de toegelaten 50 km per uur.

Eindtotaal

Dit brengt het eindtotaal, na een 5 uur durende controle, op 210 snelheidsovertreders.