Politie Westkust patrouilleert voortaan met strandbuggy op het strand

De politie van de zone Westkust heeft voortaan een strandbuggy om te patrouilleren op het strand. Ze willen die onder andere inzetten in de strijd tegen mensensmokkelaars.

De westkust kampt al langer met het probleem van mensensmokkelaars die vluchtelingen -vaak met gammele rubberbootjes- het kanaal over willen krijgen. De politie wil met de strandbuggy sneller kunnen tussenkomen.

Groter veiligheidsgevoel

Ook in het zomerseizoen zal de buggy opduiken op het strand. Dat moet het veiligheidsgevoel bij strandgasten verhogen, de politie aanspreekbaar maken en de patrouilles mobieler maken.

"We zullen de strandbuggy onder meer inzetten om verloren gelopen mensen sneller te kunnen opsporen," zegt korpschef Nicolas Paelinck. "We gaan die ook inzetten bij overlast en vandalisme, om bijstand te verlenen aan de strandredders en voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid op het strand in het algemeen."