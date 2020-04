Politie Westkust start met 'kliklijn'

Wie nog tweedeverblijvers opmerkt aan de kust, kan bellen naar de politie. Aan de hand camerabeelden en het systeem van nummerplaatherkenning moet dan blijken of die tweedeverblijver zich dan ook effectief aan de kust bevindt of niet. Maar van een kliklijn wil de politie niet horen.

"Geen kliklijn"

Nico Paelinck, Politiezone Westkust: “We hebben geen kliklijn. We hebben gewoon onze buurtinformatienetwerken. Iedereen bloedt. De horeca aan de kust bloedt, de hele economie bloedt. Het is nodig dat iedereen zich aan de spelregels houdt, om de crisis zo snel en zo accuraat mogelijk aan te pakken.”

Ook de woordvoerster benadrukt dat het niet gaat om een kliklijn, maar om het algemeen nummer van politiezone Westkust. "Via Facebook meldden verschillende inwoners dat er nog altijd samenscholingen zijn in hun buurt of dat personen in hun straat toch naar hun tweede verblijf zijn afgezakt. We hebben hen aangeraden om te bellen naar de politie, net zoals burgers dat kunnen doen bij een vechtpartij of inbraak. Dan sturen wij een ploeg ter plaatse."

Op de manier van werken komt veel kritiek, maar we moeten dit doen, klinkt het bij de burgemeester van Nieuwpoort. Er zijn nog altijd tweedeverblijvers die naar de kust komen en tijdens de coronacrisis kan dat absoluut niet.

"Tweedeverblijvers geviseerd"

Op sociale media krijgt de Politiezone Westkust er van langs: "Wat me NIET bevalt is dat jullie als politie met dit soort van oproepen op de sociale media de tweedeverblijvers viseren, demoniseren en zelfs criminaliseren. En dat jullie met deze kliklijn de haat en het nijd van de lokale bevolking aanwakkeren." is maar één van de reacties op de Facebookpagina van de politiezone.

Lees ook