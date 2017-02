De ring werd vorige week gevonden tijdens snoeiwerken op het Geeraertplein in Nieuwpoort en iss binnengebracht op het commissariaat. In de ring staan de namen van Robert en Denise gegraveerd. Zij huwden op 14/06/1952. De eigenaar kan de ring afhalen met een kopie van de huwelijksakte op het commissariaat in Nieuwpoort in de Langestraat.