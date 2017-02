Politie wil geen koersparcours langs kruispunten met lichten

Zo ook in de politiezone Polder. De politiezone, die zich uitstrekt over Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark krijgt heel wat wielerwedstrijden te verwerken. In 2016 waren dat 17 doortochten van wedstrijden zoals de Driedaagse van De Panne of Gent-Wevelgem en 54 lokale wedstrijden.

Als die wedstrijd langs kruispunten met verkeerslichten passeert, moeten daar politieagenten staan. En nu mag dat niet meer. "Dat kost mij teveel inzet aan manschappen", zegt korpschef Johan Geeraert. Hij probeert samen met de organisatoren een alternatief te zoeken, maar dat brengt soms nog meer problemen met zich mee. Voor die alternatieven zijn er heel wat meer seingevers nodig.