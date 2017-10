Politie zal via camerabeelden hooligans opsporen

Er loopt een opsporingsonderzoek naar het voetbalgeweld van gisteren in Sint-Andries bij Brugge.

Tijdens de risicowedstrijd bleef alles in het stadion relatief rustig. Maar na de match gingen hooligans voor een café in Sint-Andries Brugge alsnog met elkaar op de vuist. Bij de feiten waren de harde kernen van de Nederlandse clubs ADO Den Haag en Willem II uit Tilburg betrokken. Hun hooligans zijn 'bevriend' met de supporters van respectievelijk Club Brugge en Antwerp. Daarna kwam het tot een confrontatie met de politie. Er waren 126 bestuurlijke aanhoudingen, maar iedereen is ondertussen op vrije voeten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat dat ook zo blijft.

Het onderzoek spitst zich nu toe op de camerabeelden van de feiten. Aan de hand daarvan wil men de verantwoordelijken identificeren. Tijdens de rellen raakten uiteindelijk veertien agenten gewond, waarvan één zwaargewond, hij kreeg een baksteen in het gezicht, en liep daarbij een kaakbeenbreuk op. Ook raakten zes voertuigen en zeven huizen beschadigd.

Oproep politie en burgemeester

De politie roept iedereen op om beeldmateriaal van de rellen door te sturen via cluant@politiebrugge.be. Dat kan de politie helpen om vermoedelijke daders te identificeren. Ook burgemeester Renaat Landuyt doet dan ook een oproep. "Wij doen een oproep aan de bevolking, dat diegenen die daar filmpjes van gemaakt hebben, om die te willen inleveren, zodat bepaalde figuren kunnen geïdentificeerd worden enerzijds en handelingen anderzijds duidelijk kunnen aangetoond worden. Om iemand te kunnen straffen, moet men echt kunnen bewijzen wat ze misdaan hebben."