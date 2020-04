Bij het begin van de coronacrisis had hij nog gevraagd aan de politie om die niet als prioritair te behandelen. Maar er wordt veel te snel gereden, vindt de procureur nu. Door het kalme verkeer gaan chauffeurs al eens wat dieper op het gaspedaal duwen. Op de A10 in Oostende werd iemand betrapt aan 236 km per uur. En dus gaat er in de negentien politiezones weer geflitst worden. Snelheidsduivels zijn gewaarschuwd.