Politie zet auto aan de kant voor overtreding, maar er is meer aan de hand

Op donderdag 17 augustus zette de Federale Wegpolitie van West-Vlaanderen een wagen aan de kant. De chauffeur had een overtreding begaan in Jabbeke.

De man bleek bovendien gesignaleerd te staan voor slagen en verwondingen. Bij een verdere controle in het voertuig vond de politie een aantal verdachte voorwerpen die wezen op phishing. Zo vond de politie een doorgeknipte bankkaart van een man uit Vlaams-Brabant. Die man had onlangs bezoek gekregen van een persoon die zich valselijk voorstelde als bankmedewerker. De politie ontdekte ook twee nieuwe bankkaarten van een West-Vlaming die onlangs was ingegaan op een valse e-mail, zogezegd van zijn bank, in verband met een nieuwe kaartlezer. De man vroeg zo onbewust nieuwe bankkaarten aan die allicht later uit zijn brievenbus zijn gestolen.

Er is intussen een gerechtelijk onderzoek geopend en op 21 augustus heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van West-Vlaanderen drie huiszoekingen uitgevoerd in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Er werd onder meer ICT-materiaal in beslag genomen. In dit dossier zijn er twee verdachten gearresteerd en verhoord. Ze zijn voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden. Het onderzoek wordt verder gezet. Er zal onder meer nagegaan worden of de twee nog andere slachtoffers maakte.

Preventietips

Bij phishing worden mensen er op slinkse wijze toe gebracht om vertrouwelijke gegevens zoals bank- of itsme-codes op frauduleuze websites in te (laten) geven, zo bevestigen ze ongewild transacties en verliezen ze geld van op hun bankrekening.

Banken of overheidsbedrijven vragen nooit om persoonlijke gegevens. Twijfel je? Neem dan contact op met de instelling in kwestie, zoek zelf de contactgegevens op de officiële websites.

Zijn er wel gegevens doorgegeven en vermoed je het slachtoffer te zijn van phishing? Verwittig Card Stop op het nummer 078 170 170 en neem zo snel mogelijk contact op met je bank. Doe ook altijd onmiddellijk aangifte bij de lokale politie.

Belgische banken zijn 7/24 bereikbaar. Hun contactgegevens zijn hier verzameld op. Op deze website staan dan weer tips om de heel diverse en vaak creatieve werkwijzen te herkennen.